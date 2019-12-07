Голкипер «Питтсбурга» Джерри в шпагате отразил бросок Келлера в пустой угол

«Питтсбург Пингвинз» победил «Аризону Койотс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге и завершилась со счётом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) в пользу хозяев.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20
Одним из главных героев встречи стал голкипер «Питтсбурга» Тристан Джерри, который оформил шат-аут, отразив 33 броска. В концовке третьего периода он не позволил отличиться Клейтону Келлеру. Нападающий «Койотс» бросал практически в пустые ворота, но голкипер сумел подставить щиток.
Видео сейва Джерри можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.
Счёт в матче открыл форвард «Пингвинз» Евгений Малкин. В этой встрече россиянин провёл на льду 20 минут 21 секунду, нанёс два броска в створ ворот и окончил матч с показателем полезности «+1».
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