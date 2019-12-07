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Итоги игрового дня НХЛ 6 декабря 2019 года для российских хоккеистов

Итоги игрового дня НХЛ 6 декабря 2019 года для российских хоккеистов
Хоккей / НХЛ 0

6 декабря в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось пять матчей, в которых приняли участие 10 российских хоккеистов.

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин провёл на льду 21 минуту 57 секунд, нанёс один бросок в створ ворот и закончил матч с показателем полезности «-1». Павел Бучневич не отметился результативными действиями. Голкипер Александр Георгиев отразил 31 бросок из 33.

Нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин провёл на льду 17 минут 58 секунд и нанёс пять бросков в створ ворот. Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов отдали по одной результативной передаче. Илья Самсонов провёл матч в запасе.

Нападающий «Дэвилз» Никита Гусев провёл на льду 14 минут 40 секунд, нанёс один бросок в створ ворот, отдал одну результативную передачу и реализовал попытку в серии буллитов. Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин стал автором победного гола. Защитник «Койотс» Илья Любушкин совершил два силовых приёма и заблокировал один бросок.

ГолкиперКлубСейвы%ОБСчёт
Георгиев«Рейнджерс»31 из 3393,91:2
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Гусев (н)«Нью-Джерси»0+100100-14.40
Панарин (н)«Рейнджерс»0+0-10100-21.57
Бучневич (н)«Рейнджерс»0+000010-09.13
Малкин (н)«Питтсбург»1+0+1020035%20.21
Прохоркин (н)«Лос-Анджелес»0+00001014%11.24
Овечкин (н)«Вашингтон»0+000520-17.28
Кузнецов (н)«Вашингтон»1+00230220%17.01
Орлов (з)«Вашингтон»0+100210-22.43
Любушкин (з)«Аризона»0+000021-11.28
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