Итоги игрового дня НХЛ 6 декабря 2019 года для российских хоккеистов

6 декабря в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось пять матчей, в которых приняли участие 10 российских хоккеистов.

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин провёл на льду 21 минуту 57 секунд, нанёс один бросок в створ ворот и закончил матч с показателем полезности «-1». Павел Бучневич не отметился результативными действиями. Голкипер Александр Георгиев отразил 31 бросок из 33.

Нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин провёл на льду 17 минут 58 секунд и нанёс пять бросков в створ ворот. Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов отдали по одной результативной передаче. Илья Самсонов провёл матч в запасе.

Нападающий «Дэвилз» Никита Гусев провёл на льду 14 минут 40 секунд, нанёс один бросок в створ ворот, отдал одну результативную передачу и реализовал попытку в серии буллитов. Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин стал автором победного гола. Защитник «Койотс» Илья Любушкин совершил два силовых приёма и заблокировал один бросок.

Голкипер Клуб Сейвы %ОБ Счёт Георгиев «Рейнджерс» 31 из 33 93,9 1:2

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Вбрасывания Время Гусев (н) «Нью-Джерси» 0+1 0 0 1 0 0 - 14.40 Панарин (н) «Рейнджерс» 0+0 -1 0 1 0 0 - 21.57 Бучневич (н) «Рейнджерс» 0+0 0 0 0 1 0 - 09.13 Малкин (н) «Питтсбург» 1+0 +1 0 2 0 0 35% 20.21 Прохоркин (н) «Лос-Анджелес» 0+0 0 0 0 1 0 14% 11.24 Овечкин (н) «Вашингтон» 0+0 0 0 5 2 0 - 17.28 Кузнецов (н) «Вашингтон» 1+0 0 2 3 0 2 20% 17.01 Орлов (з) «Вашингтон» 0+1 0 0 2 1 0 - 22.43 Любушкин (з) «Аризона» 0+0 0 0 0 2 1 - 11.28