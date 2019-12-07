Итоги игрового дня НХЛ 6 декабря 2019 года для российских хоккеистов

6 декабря в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось пять матчей, в которых приняли участие 10 российских хоккеистов.
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин провёл на льду 21 минуту 57 секунд, нанёс один бросок в створ ворот и закончил матч с показателем полезности «-1». Павел Бучневич не отметился результативными действиями. Голкипер Александр Георгиев отразил 31 бросок из 33.
Нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин провёл на льду 17 минут 58 секунд и нанёс пять бросков в створ ворот. Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов отдали по одной результативной передаче. Илья Самсонов провёл матч в запасе.
Нападающий «Дэвилз» Никита Гусев провёл на льду 14 минут 40 секунд, нанёс один бросок в створ ворот, отдал одну результативную передачу и реализовал попытку в серии буллитов. Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин стал автором победного гола. Защитник «Койотс» Илья Любушкин совершил два силовых приёма и заблокировал один бросок.
|Голкипер
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Георгиев
|«Рейнджерс»
|31 из 33
|93,9
|1:2
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Гусев (н)
|«Нью-Джерси»
|0+1
|0
|0
|1
|0
|0
|-
|14.40
|Панарин (н)
|«Рейнджерс»
|0+0
|-1
|0
|1
|0
|0
|-
|21.57
|Бучневич (н)
|«Рейнджерс»
|0+0
|0
|0
|0
|1
|0
|-
|09.13
|Малкин (н)
|«Питтсбург»
|1+0
|+1
|0
|2
|0
|0
|35%
|20.21
|Прохоркин (н)
|«Лос-Анджелес»
|0+0
|0
|0
|0
|1
|0
|14%
|11.24
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|0+0
|0
|0
|5
|2
|0
|-
|17.28
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|1+0
|0
|2
|3
|0
|2
|20%
|17.01
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0+1
|0
|0
|2
|1
|0
|-
|22.43
|Любушкин (з)
|«Аризона»
|0+0
|0
|0
|0
|2
|1
|-
|11.28
- 7 декабря 2019
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11:34
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11:15
-
11:01
-
10:45
-
10:21
-
10:12
-
09:36
-
09:29
-
08:53
-
08:00
-
07:53
-
07:45
-
07:39
-
07:10
-
06:40
-
06:05
-
05:53
-
05:46
-
05:38
-
04:26
-
02:22
-
00:05
- 6 декабря 2019
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23:47
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23:41
-
23:16
-
23:04
-
22:34
-
22:22
-
22:09
-
22:05
-
22:05
-
21:38
-
21:21
-
20:46
-
20:16