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Куинн: Панарин и Зибанеджад не создали много моментов. Такой был матч

Куинн: Панарин и Зибанеджад не создали много моментов. Такой был матч
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнгджерс» Дэвид Куинн после проигрыша в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (1:2) объяснил, почему в ходе матча восстановил связку Артемия Панарина и Мики Зибанеджада в первом звене команды. Российский форвард начинал встречу в звене с Йеспером Фастом и Райаном Строумом.

«Панарин провёл отличный первый период, но мне захотелось дать шанс Мике поиграть с ним. И они сыграли нормально. Хотел бы дать им ещё возможность поиграть вместе. Да, они не создали так много моментов, как нам хотелось, но то же самое касается соперника или любой другой тройки. Такой был матч», — цитирует Куинна пресс-служба НХЛ.

Панарин провёл на льду 21 минуту 57 секунд, нанёс один бросок в створ ворот и закончил матч с показателем полезности «-1».

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