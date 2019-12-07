«Адмирал» обыграл «Куньлунь» и вышел на пятое место в Восточной конференции

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» принимал «Куньлунь Ред Старз». Матч завершился со счётом 5:4 Б в пользу приморского клуба.

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Хозяева открыли счёт на 19-й минуте матча усилиями Кирилла Воронина. На шестой минуте второго периода Брэндон Ип восстановил равновесие, но уже спустя 52 секунды Юрий Петров вновь вывел «моряков» вперёд. Спустя 10 минут ситуация повторилась. На гол Тайлера Вонга ответил Мартин Бакош.

Четвёртую шайбу «Адмирала» забросил Маркус Юнг на старте третьего периода. Однако гостям удалось отыграться. За четыре минуты до конца отрезка дубль оформил Вонг, а в следующей атаке отличился Итан Верек. Судьба матча решилась в серии послематчевых бросков, где точнее были хозяева.

Видео лучших моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Благодаря этой победе «Адмирал» вышел на пятое место в Восточной конференции, опередив «Автомобилист».