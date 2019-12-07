«Оттава» — о Зайцеве: готовы принять необходимые меры, если это потребуется

Клуб Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» опубликовал заявление по ситуации вокруг российского защитника Никиты Зайцева. Ранее бывшая супруга хоккеиста Маргарита опубликовала видео, на котором Зайцев забирает их общих детей. Маргарита заявила, что обратилась в полицию, но так и не получила ответа. Она утверждает, что не знает, где находятся дети.

«Оттава» не будет комментировать личную жизнь кого-то из хоккеистов. Можем лишь сказать, что игрок разговаривал с руководством клуба и заверил, что с детьми всё хорошо. Мы находимся в контакте с НХЛ и внимательно следим за ситуацией. Готовы принять необходимые меры, если это потребуется», — сказано в официальном заявлении пресс-службы «Сенаторз».

Видео доступно на "Чемпионате".