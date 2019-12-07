«Салават» отправился в поездку на последний матч перед паузой на этап Евротура

Сегодня, 7 декабря, «Салават Юлаев» отправился на выезд, информирует пресс-служба уфимского клуба.
Перед паузой на второй этап Евротура команда Николая Цулыгина проведёт гостевой матч регулярного чемпионата КХЛ. Завтра в Нижнекамске «юлаевцы» встретятся с «Нефтехимиком».
Тренерский штаб команды взял в поездку 25 хоккеистов.
Вратари Андрей Кареев, Юха Метсола, Богдан Выприцкий;
защитники Захар Арзамасцев, Станислав Гареев, Филип Ларсен, Евгений Лисовец, Григорий Панин, Михаил Пашнин, Алексей Семенов, Артем Сергеев;
нападающие Даниил Алалыкин, Родион Амиров, Александр Бурмистров, Эдуард Гиматов, Владимир Жарков, Александр Кадейкин, Глеб Кузьмин, Владислав Картаев, Дмитрий Кугрышев, Максим Майоров, Сакари Маннинен, Вячеслав Солодухин, Никита Сошников, Линус Умарк.
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