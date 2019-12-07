Капризов, Яшкин и Сошников выбраны журналистами для участия в Матче звёзд

Журналисты проголосовали за следующих участников Матча звёзд КХЛ на «ФОНБЕТ Неделе звёзд хоккея — 2020», сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги в «Твиттере». Журналисты выбрали трёх из четырёх нападающих.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20



За дивизион Тарасова выступит нападающий московского ЦСКА Кирилл Капризов, в команде дивизиона Боброва — нападающий московского «Динамо» Дмитрий Яшкин, а от дивизиона Чернышёва — форвард уфимского «Салавата Юлаева» Никита Сошников.



Игрок от дивизиона Харламова определится позже. Среди кандидатов — нападающие «Автомобилиста» Павел Дацюк и Брукс Мэйсек, а также форвард магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин и нападающий казанского «Ак Барса» Владимир Ткачев.