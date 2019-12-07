Капризов, Яшкин и Сошников выбраны журналистами для участия в Матче звёзд
Журналисты проголосовали за следующих участников Матча звёзд КХЛ на «ФОНБЕТ Неделе звёзд хоккея — 2020», сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги в «Твиттере». Журналисты выбрали трёх из четырёх нападающих.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
За дивизион Тарасова выступит нападающий московского ЦСКА Кирилл Капризов, в команде дивизиона Боброва — нападающий московского «Динамо» Дмитрий Яшкин, а от дивизиона Чернышёва — форвард уфимского «Салавата Юлаева» Никита Сошников.
Игрок от дивизиона Харламова определится позже. Среди кандидатов — нападающие «Автомобилиста» Павел Дацюк и Брукс Мэйсек, а также форвард магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин и нападающий казанского «Ак Барса» Владимир Ткачев.
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Болельщики минского «Динамо» устроили невероятный флешмоб и смогли захватить целый дивизион.
- 7 декабря 2019
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