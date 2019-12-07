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О`Делл: «Металлург» играл неплохо временами

О`Делл: «Металлург» играл неплохо временами
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Металлурга» Эрик О`Делл поделился впечатлениями от матча с челябинским «Трактором» (0:1).

«Мы играли неплохо временами. Движение во всех звеньях было хорошим, у нас были шансы забить, мы достаточно бросали с пятака и из других позиций, но голкипер всё видел. Думаю, нужно было создавать больше трафика напротив ворот.

Сыграли практически без удалений? Ребята играли умно, мы проделали большую работу в этом направлении, сыграли дисциплинированно, ведь у соперника неплохое большинство. Нам надо поработать над реализацией.

Изменения по сравнению с прошлым матчем? Не думаю, что что-то изменилось, сыграли, наверное, одинаково как они, так и мы. Если честно, нам нужно было реализовывать свои моменты. У нас с этим в последних матчах проблемы. Как только решим этот вопрос, всё будет нормально», — цитирует игрока официальный сайт «Металлурга».

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