Федотов: чтобы переиграть Кошечкина, мне нужно ещё лет пятьсот

Голкипер челябинского «Трактора» Иван Федотов поделился впечатлениями от матча с «Металлургом» (1:0).
«Эмоции. Устал. Лёгкое такое опустошение. Интересный матч, хороший соперник, все хотели выиграть сегодня. Принципиальное уральское дерби, всем известно. Играли «от ножа» с первой до последней минуты. Ребята все — молодцы, спасибо им за победу, за «сухарь». Это заслуга всей команды. Работы было много. Плюс напряжение – болельщики кричат, гонят. Это всё придаёт сил, эмоций что сопернику, что нам. Но в этом и есть интерес хоккея – такая игра, где всё зависит от мелочей. И победа оказалась нашей, потому что мы где-то больше имели желания и победили в этих самых мелочах.
Переиграл сразу двух Василиев – Кошечкина и Демченко? Знаете, это один матч. Чтобы переиграть Кошечкина, мне ещё надо лет пятьсот! А Вася Демченко вышел холодный. Ребята понимали, что нужно пойти через навал, где-то попробовать «закопать» шайбу, сыграть от простого. Да и Вася это понимал, наверное. В итоге так и забили», — цитирует Федотова официальный сайт КХЛ.
- 7 декабря 2019
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