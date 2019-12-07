Зеттерберг: когда Бэбкок уходил из «Детройта», никто не плакал

Экс-нападающий «Детройт Ред Уингз» Хенрик Зеттерберг высказался о работе с известным тренером Майком Бэбкоком. Напомним, специалиста обвиняют в грубом обращении, о чём рассказали сразу несколько его бывших подопечных.



«Определённо, мы не были с Бэбкоком лучшими друзьями. Не удивлён, что многие хоккеисты недовольны его методами. Такое обращение долго было частью хоккейной культуры. Мы с Бэбкоком общались прямо и зачастую по-разному смотрели на вещи. Я не чувствовал себя оскорблённым из-за его стиля общения, но все относятся к этому по-разному.



Когда Бэбкок в 2015 году покинул „Детройт“, никто не плакал. Многие подумали, что теперь хоккей будет им в радость», — приводит слова Зеттерберга Aftonbladet.

Крутой тренер быстро стал изгоем в Америке. Бэбкоку нужно ехать в КХЛ Он идеально подходит для России.