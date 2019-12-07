Бобровский вернётся в ворота «Флориды» в матче с «Коламбусом»

Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский вернётся в основной состав команды, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Джордж Ричардс. Россиянин, пропустивший две последних встречи, примет участие в матче с «Коламбус Блю Джекетс».
31-летний Бобровский в текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги провёл 21 матч, одержав 10 побед. Голкипер в среднем отражает 88,4% бросков при коэффициенте надёжности 3,48. В активе вратаря один «сухарь».
Ранее Сергей защищал цвета «Коламбус Блю Джекетс», в составе которого стал двукратным обладателем приза «Везина Трофи». В сезоне-2018/19 30-летний вратарь провёл 62 матча в регулярном чемпионате НХЛ, одержав 37 побед. Он отражал 91,3% бросков при коэффициенте надёжности 2,58. В плей-офф Бобровский пропускал 2,41 шайбы за игру, отражая 92,5% бросков в 10 играх.
- 7 декабря 2019
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