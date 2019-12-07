Мартемьянов: Мэйсек у нас три дня не ел. Покатался — и сразу в бой

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов подвёл итоги встречи с рижским «Динамо» (5:4).
«Валидольная игра – она для меня ещё хуже была. Да, весёлый матч был. Голы хорошие забили. Но и пропустили, конечно, с пятака. Соперник очень хорошо сыграл на нашем пятаке. Но два очка – они есть два очка. Удовлетворение после десятиматчевой серии есть. Я доволен. Парни отдавались до конца. Потерю концентрации в определенных моментах можно списать на усталость команды.
За 21 день мы провели 10 игр, причем багаж очков пополнили хорошо. Да ещё и с таким количеством травм и болезней. Мы из этой ситуации вышли очень достойно. Мэйсек у нас три дня ни то, что ни катался, не ел три дня! Сегодня утром покатался – сразу в бой. Голышев – то же самое. Все тройки приносили пользу. Белоусов прибавляет, я им доволен, в последнее время он, скажем так, и без Павла Дацюка «решает вопросы». Забить он умеет.
Планы на паузу? Три дня выходных. Три дня – работаем в полную. День выходной. Два дня подготовки к матчу и – вперёд», — цитирует Мартемьянова официальный сайт КХЛ.
- 7 декабря 2019
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