Бабенко: Брагин — сильный тренер, тонкий психолог и просто классный мужик

Тренер московского «Динамо» Юрий Бабенко подвел итоги своей тренерской карьеры в молодёжной сборной России.

«Во-первых, я очень сильно благодарен ФХР за предоставленную возможность работать в молодёжной сборной — это был колоссальный опыт. Во-вторых, ничего в нашей профессии нельзя предугадать. Надо просто честно делать своё дело, а дальше смотреть на результат.

Единственное, что досадно: с ребятами 2000 года рождения я работал, ещё когда помогал им с юниорской сборной готовиться к чемпионату мира. Поэтому знаком с ними не только как с хоккеистами, но и как с личностями. И они на ближайшем молодёжном чемпионате мира будут составлять костяк сборной России. Соответственно, смотреть этот МЧМ буду не только как болельщик. Буду очень близко к сердцу воспринимать всё, что происходит с ребятами, и переживать за каждого из них. Как и за Валерия Николаевича Брагина, который меня принял в штаб команды, с первого дня начал мне доверять, помогал советами и наставлениями. Я очень ему за это благодарен. С учетом того что за 3,5 года совместной работы ни разу не удалось выиграть золото МЧМ, хотелось вместе с ним добиться этого сейчас.

Команда на турнир в Чехии собирается хорошая — состав у неё отличный. Буду надеяться, чтобы все кадровые решения сыграли в плюс сборной и федерации, а ребята в итоге победили.

В чём главная сила Брагина? Можно очень много говорить, но если вкратце, то Брагин — сильный тренер, тонкий психолог и просто классный мужик», — приводят слова Бабенко «Известия».