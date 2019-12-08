Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Сент-Луис» — «Торонто»: Барбашёв забросил пятую шайбу в сезоне

«Сент-Луис» — «Торонто»: Барбашёв забросил пятую шайбу в сезоне
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Сент-Луис Блюз» принимает «Торонто Мэйпл Лифс». Идёт первый период, гости впереди со счётом 4:1.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Первую шайбу в составе «Блюз» на 5-й минуте первого периода забросил российский нападающий Иван Барбашёв, ассистентом выступил форвард Роберт Томас. Эта шайба стала для 23-летнего форварда 5-й в сезоне.

Видео гола Барбашёва можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Всего на счету Барбашёва в НХЛ 194 матча, в которых он набрал 65 очков, забросив 31 шайбу и сделав 31 результативную передачу.

Напомним, «Сент-Луис» лидирует в турнирной таблице Западной конференции. В 30 матчах команда набрала 42 очка.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019