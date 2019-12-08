Агент Скленички: ждём, что будет в НХЛ. Но КХЛ нам тоже интересна

Хоккейный агент Владимир Вуйтек-младший, представляющий интересы защитника Давида Скленички, прокомментировал информацию некоторых СМИ, согласно которой его клиент может продолжить карьеру в Континентальной хоккейной лиге.

«Я могу подтвердить, что защитник Давид Скленичка свободен для переговоров. Сейчас мы прежде всего ищем варианты в Северной Америке и в то же время рассматриваем КХЛ.

Хотим ли мы продолжить карьеру в России? Повторюсь, мы думаем над предложениями в НХЛ. Мы ждём, что будет там. Но КХЛ нам тоже интересна", — сказал Вуйтек в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, ранее клуб Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» выкупил контракт 23-летнего чешского хоккеиста.

Скленичка подписал контракт с «Монреалем» в 2018 году, но ни разу не сыграл за основную команду. За фарм-клуб в Американской хоккейной лиге защитник провёл 75 матчей и заработал 12 (4+8) баллов.