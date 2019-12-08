37 сейвов Василевского помогли «Тампе» разгромить «Сан-Хосе». Кучеров без очков

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» на домашнем льду льду разгромил «Сан-Хосе Шаркс». Матч завершился со счётом 7:1 в пользу хозяев. Гости проиграли в третьем матче подряд.

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги

В составе победителей по дублю на свой счет записали Тайлер Джонсон и Стивен Стэмкос, ещё по голу забили Алекс Киллорн, Виктор Хедман и Картер Вераге. Автором единственной шайбы «Шаркс» стал Марк-Эдуар Власик.

Российские игроки «Тампы» Никита Кучеров и Михаил Сергачёв очков не набрали, при этом Сергачёв завершил матч с показателем полезности «-1». Голкипер Андрей Василевский отразил 37 бросков из 38.