37 сейвов Василевского помогли «Тампе» разгромить «Сан-Хосе». Кучеров без очков
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» на домашнем льду льду разгромил «Сан-Хосе Шаркс». Матч завершился со счётом 7:1 в пользу хозяев. Гости проиграли в третьем матче подряд.
Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги
В составе победителей по дублю на свой счет записали Тайлер Джонсон и Стивен Стэмкос, ещё по голу забили Алекс Киллорн, Виктор Хедман и Картер Вераге. Автором единственной шайбы «Шаркс» стал Марк-Эдуар Власик.
НХЛ - регулярный чемпионат
08 декабря 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
7 : 1
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Джонсон (Вераге) – 03:10' (5x5) 2:0 Киллорн – 32:29' (5x5) 3:0 Стэмкос (Хедман, Киллорн) – 39:33' (5x4) 4:0 Хедман (Чирелли, Киллорн) – 40:52' (5x5) 5:0 Джонсон (Стэмкос, Вераге) – 43:51' (5x5) 5:1 Власик (Карлссон, Майер) – 54:44' (5x5) 6:1 Стэмкос (Киллорн, Хедман) – 55:36' (5x4) 7:1 Вераге (Марун, Гурд) – 59:35' (5x5)
Российские игроки «Тампы» Никита Кучеров и Михаил Сергачёв очков не набрали, при этом Сергачёв завершил матч с показателем полезности «-1». Голкипер Андрей Василевский отразил 37 бросков из 38.
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