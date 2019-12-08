Салливан: инстинкты Малкина всегда будут делать его уникальным

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан после победы в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Детройт Ред Уингз» (5:3) высоко оценил действия российского нападающего Евгения Малкина, забросившего шайбу и сделавшего две результативные передачи.

«Я воодушевлён тем, как сейчас играет Джино. Его умение играть в атаке очевидно всем. Но он также выигрывает вбрасывания, и мы используем его в оборонительных ситуациях, когда рассчитываем на его вбрасывания.

И он всё делает по инструкции. Его инстинкты всегда будут его выделять среди остальных и делать уникальным. И мы решительно не хотим, чтобы это исчезало. Нам хочется поощрять его атакующие инстинкты», — цитирует Салливана пресс-служба НХЛ.

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