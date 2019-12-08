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Евгений Малкин признан третьей звездой дня в НХЛ

Евгений Малкин признан третьей звездой дня в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Национальная хоккейная лига подвела итоги очередного игрового дня, определив тройку лучших хоккеистов.

Главной звездой признан форвард «Каролины Харрикейнз» Себастьян Ахо, сделавший хет-трик и дважды ассистировавший партнёрам в матче с «Миннесотой Уайлд» (6:2).

Второй звездой признан капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос, набравший 3 (2+1) очка в матче с «Сан-Хосе Шаркс» (7:1).

Замкнул тройку лучших нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин, забросивший шайбу и сделавший две голевые передачи во встрече с «Детройт Ред Уингз» (5:3). Набрав три очка с «Детройтом», Малкин обогнал завершивших карьеру Сергея Фёдорова и Александра Могильного по количеству матчей в НХЛ с тремя и более очками за встречу.

Малкин вышел на второе место в истории НХЛ среди россиян по матчам с 3+ очками
Малкин неудержим! 12 очков в шести матчах и шикарный гол с разворота
В Детройте Евгений традиционно очень хорош — 29 очков в 19 матчах за карьеру.
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