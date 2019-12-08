Евгений Малкин признан третьей звездой дня в НХЛ
Национальная хоккейная лига подвела итоги очередного игрового дня, определив тройку лучших хоккеистов.
Главной звездой признан форвард «Каролины Харрикейнз» Себастьян Ахо, сделавший хет-трик и дважды ассистировавший партнёрам в матче с «Миннесотой Уайлд» (6:2).
Второй звездой признан капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос, набравший 3 (2+1) очка в матче с «Сан-Хосе Шаркс» (7:1).
Замкнул тройку лучших нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин, забросивший шайбу и сделавший две голевые передачи во встрече с «Детройт Ред Уингз» (5:3). Набрав три очка с «Детройтом», Малкин обогнал завершивших карьеру Сергея Фёдорова и Александра Могильного по количеству матчей в НХЛ с тремя и более очками за встречу.
Малкин вышел на второе место в истории НХЛ среди россиян по матчам с 3+ очками
Малкин неудержим! 12 очков в шести матчах и шикарный гол с разворота
В Детройте Евгений традиционно очень хорош — 29 очков в 19 матчах за карьеру.
- 8 декабря 2019
-
10:25
-
10:00
-
09:27
-
09:21
-
09:16
-
09:00
-
08:35
-
08:10
-
07:47
-
07:45
-
07:30
-
07:09
-
07:08
-
06:51
-
06:38
-
06:30
-
06:22
-
06:14
-
06:07
-
06:04
-
05:51
-
05:40
-
05:27
-
04:50
-
04:30
-
04:15
-
04:02
-
03:41
-
03:36
-
02:59
-
01:30
-
00:00
- 7 декабря 2019
-
23:58
-
23:42
-
22:58
Партнерский контент