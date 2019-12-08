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«Авангард» совершил обмен с клубом ВХЛ «Динамо» (Санкт-Петербург)

«Авангард» совершил обмен с клубом ВХЛ «Динамо» (Санкт-Петербург)
Хоккей / КХЛ 0

В результате обмена с клубом ВХЛ «Динамо» (Санкт-Петербург) состав «Авангарда» пополнил 23-летний воспитанник омского хоккея защитник Семён Ручкин, информирует пресс-служба омского клуба.

Двусторонний контракт с игроком заключён на два года. В «Динамо СПб» отправился защитник «Омских Ястребов» Сергей Яневский.

В нынешнем сезоне Ручкин в 31 матче набрал 16 (6+10) очков при показателе полезности «+21». На данный момент он лучший среди всех игроков Высшей хоккейной лиги.

«Наша селекционная служба постоянно ищет игроков, способных усилить «Авангард». Стараемся обращать внимание на молодых талантливых хоккеистов в разных лигах. Ручкин неплохо проявил себя в ВХЛ ещё в прошлом сезоне, а сейчас действует крайне полезно, о чём говорит статистика. Полезность и стабильность — важнейшие качества для защитника. А еще Семён родился в Омске, и ему очень хочется закрепиться в «Авангарде», — прокомментировал обмен президент омского клуба Максим Сушинский.

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