Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Задоров выполнил 10 хитов в матче с «Бостоном». Это третий результат за карьеру

Задоров выполнил 10 хитов в матче с «Бостоном». Это третий результат за карьеру
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча состоялась на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.

Российский защитник «Эвеланш» Никита Задоров провёл на льду 27 минут 10 секунд, выполнил 10 силовых приёмов и завершил матч с показателем полезности «+2». 10 хитов за матч — это третий результат за карьеру Задорова в НХЛ. Лучшим результатом Никиты является 15 силовых приёмов за встречу, а однажды Никита выполнил 11 хитов.

В нынешнем сезоне 24-летний защитник с 85 силовыми приёмами в 25 матчах занимает 16-е место в НХЛ по этому показателю. При этом по среднему количеству хитов за матч Никита входит в топ-10 в лиге.

Беднар: выдающийся матч Задорова. Он играет в лучший хоккей на моей памяти
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019