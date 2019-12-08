Задоров выполнил 10 хитов в матче с «Бостоном». Это третий результат за карьеру

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча состоялась на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.

Российский защитник «Эвеланш» Никита Задоров провёл на льду 27 минут 10 секунд, выполнил 10 силовых приёмов и завершил матч с показателем полезности «+2». 10 хитов за матч — это третий результат за карьеру Задорова в НХЛ. Лучшим результатом Никиты является 15 силовых приёмов за встречу, а однажды Никита выполнил 11 хитов.

В нынешнем сезоне 24-летний защитник с 85 силовыми приёмами в 25 матчах занимает 16-е место в НХЛ по этому показателю. При этом по среднему количеству хитов за матч Никита входит в топ-10 в лиге.