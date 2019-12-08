Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Сможет ли «Авангард» взять реванш у «Ак Барса»?

Сможет ли «Авангард» взять реванш у «Ак Барса»?
Хоккей / КХЛ 0

Сегодня, 8 декабря, в Континентальной хоккейной лиге состоится четыре матча регулярного чемпионата.

«Чемпионат» предлагает вам спрогнозировать результаты следующих встреч:

— «Нефтехимик» — «Салават Юлаев»;
— «Северсталь» — «Локомотив»;
— «Авангард» — «Ак Барс»;
— «Динамо» Мн — ЦСКА.

Принять участие в опросе можно в Playbuzz.

Центральный матч игрового дня состоится в Балашихе, где «Авангард» примет «Ак Барс». Команды уже встречались в нынешнем сезоне в Казани, и тогда команда Дмитрия Квартальнова выиграла со счётом 3:0. Обе команды подходят к новой встрече с двумя победами в последних четырёх матчах.

В Череповце «Локомотив» постарается реабилитироваться за неудачу в последнем матче регулярки КХЛ. Двумя днями ранее команда Майка Пелино на домашнем льду была разгромлена московским «Динамо» (0:4).

Стабильность Хартли, провал Вудкрофта. Как работают канадские тренеры в КХЛ
Возможно, в ближайшем будущем в нашей лиге станет на одного канадца меньше.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019