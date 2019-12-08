Сможет ли «Авангард» взять реванш у «Ак Барса»?

Сегодня, 8 декабря, в Континентальной хоккейной лиге состоится четыре матча регулярного чемпионата.
«Чемпионат» предлагает вам спрогнозировать результаты следующих встреч:
— «Нефтехимик» — «Салават Юлаев»;
— «Северсталь» — «Локомотив»;
— «Авангард» — «Ак Барс»;
— «Динамо» Мн — ЦСКА.
Принять участие в опросе можно в Playbuzz.
Центральный матч игрового дня состоится в Балашихе, где «Авангард» примет «Ак Барс». Команды уже встречались в нынешнем сезоне в Казани, и тогда команда Дмитрия Квартальнова выиграла со счётом 3:0. Обе команды подходят к новой встрече с двумя победами в последних четырёх матчах.
В Череповце «Локомотив» постарается реабилитироваться за неудачу в последнем матче регулярки КХЛ. Двумя днями ранее команда Майка Пелино на домашнем льду была разгромлена московским «Динамо» (0:4).
- 8 декабря 2019
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