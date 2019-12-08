Кожевников: КХЛ и ФХР имеет смысл взять под контроль «дело Кондратьева»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал ситуацию с защитником «Амура» Максимом Кондратьевым, который пострадал в уличной драке.

«Гражданин, атаковавший Кондратьева, развил в Интернете такую активность, что сначала хотелось ему посочувствовать. Но лично для меня стала переломной последняя видеозапись, которая появилась в Интернете пару дней назад. На мой взгляд, она прояснила картину.



На этой записи мы видим, что машина гражданина перед инцидентом припаркована некорректно — на два места. Если учесть, что рядом находится пешеходный переход, то у автомобиля Кондратьева, если следовать правилам, не было особого выбора с парковкой. И, вопреки начальным заявлениям, вплотную эта машина не остановилась.



Впрочем, главное — другая неточность в первых интервью гражданина. Если судить по видео, похоже, именно он достаточно агрессивно вышел из своего автомобиля и направился в сторону супруги Кондратьева, хоккеист реагировал уже на эти движения. Здесь отмечу братьев Ушениных, они сделали всё возможное, чтобы погасить конфликт, растащить действующих лиц. Вроде им удалось, но гражданин, судя по видео, резко произвёл то ли удар, то ли толчок, к чему Кондратьев не был готов. В итоге — жёсткое падение и тяжёлые травмы. Дай бог, чтобы Максим от них оправился и в следующем сезоне смог вернуться на лёд.

Кондратьев — заслуженный хоккеист, обладатель Кубка Гагарина, двукратный чемпион мира в составе молодёжной сборной России. Вероятно, его ситуацию имеет смысл взять под контроль не только клубу, но и Континентальной лиге, ФХР, чтобы обеспечить права человека нашей корпорации и сделать так, чтобы провокации с хоккеистами, спортсменами в целом не стали обыденным явлением», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.