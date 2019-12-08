Замок Павла Дацюка в Мичигане продаётся за $ 4,5 млн. Фото

Нападающий «Автомобилиста» Павел Дацюк выставил на продажу свой замок в Мичигане, сообщает «Детройт Фри Пресс». Стоимость замка экс-форварда «Детройт Ред Уингз» составляет $ 4,5 млн. Уникальное сооружение спроектировано архитектором Александром Богартсом.
Фото: Detroit Free Press
С 2001 по 2016 год Павел играл за «Детройт» в НХЛ, где стал двукратным обладателем Кубка Стэнли (2002, 2008). В 2016 году Павел вернулся в Россию и стал игроком СКА. В составе питерцев 40-летний форвард стал обладателем Кубка Гагарина и победителем регулярного чемпионата КХЛ. 1 мая 2019 года Дацюк объявил об уходе из СКА, а в начале июня стал игроком «Автомобилиста».
Фото: Detroit Free Press
В нынешнем сезоне российский нападающий принял участие только в 18 матчах регулярного чемпионата КХЛ, забросил две шайбы и отдал восемь результативных передач при показателе полезности "+1" и шести минутах штрафного времени. За матч опытный форвард проводил на льду чуть больше 16 минут.
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