Кравцов не сумел набрать очков в матче ВХЛ, проведя на льду 16 минут

Нападающий «Трактора» Виталий Кравцов принял участие в матче регулярного чемпионата ВХЛ в составе «Челмета».



Во встрече с «Горняком» (1:5) 19-летний форвард провёл на льду 16 минут, нанёс четыре броска в створ ворот и не сумел отметиться результативными действиями.



В межсезонье Виталий заключил контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс», однако так и не дебютировал в НХЛ, так как после предсезонных матчей был отправлен в АХЛ. По условиям контракта Виталия с «Рейнджерс», клуб Национальной хоккейной лиги имеет право вызвать Виталия в Нью-Йорк в любой момент, но только в главную команду системы.



Нападающий вернулся в Россию и провёл 11 матчей в КХЛ, набрав 3 (2+1) очка. В двух последних встречах за «Трактор» Кравцов сыграл всего одну смену. В нынешнем сезоне Виталия уже отправляли в фарм-клуб для набора игровой формы.

Кравцов: в США сразу сказал — надо мной так шутить не надо, я в Челябинске жил