Бобков — о подписании Гарипова: титулованный напарник, это оказывает давление

Голкипер «Авангарда» Игорь Бобков поделился эмоциями после домашнего матча с «Ак Барсом» (3:0).
«Приехали с выезда, и у нас было пару дней на то, чтобы перегрузиться. Сегодня вышли с новыми эмоциями. Хорошо, что первыми забили. Много сегодня было удалений, эмоции зашкаливали. Где-то их не контролировали. Поэтому так и получилось. Большая игра, пришло много болельщиков, поэтому вначале немного перехлестнули эмоции, потом вроде успокоились. Сейчас главное — восстановиться, завтра у нас уже игра. Нужно поспать ночью, игра в 7:30, успеем.
С Гариповым мы знаем друг друга уже очень давно, так что ничего нового. Когда у тебя титулованный напарник, это оказывает давление. Но мы тут делаем одно дело. Я всегда играю на полную. Если тренерский штаб посчитает, что он играет сильнее, то я приму это решение», — передаёт слова Бобкова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 8 декабря 2019
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