Пелино: горд, что мы выстояли и победили после того, как усложнили себе жизнь

Старший тренер ярославского «Локомотива» Майкл Пелино прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Северсталью».



«Поздравляю обе команды с хорошим шоу, которое они сделали на льду для болельщиков. Было приятно видеть, насколько хорошие болельщики у обеих команд. Я горжусь своей командой, что в такой тяжёлой игре, в котором мы сами себе усложнили жизнь, мы выстояли и победили», — приводит слова Майкла Пелино официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.



Встреча завершилась со счётом 3:2 Б в пользу ярославского «Локомотива». 17 декабря ярославцы проведут выездной матч с минским «Динамо». Этой победой ярославцы прервали серию череповчан из двух побед.

«Локомотив» переиграл «Северсталь» и прервал победную серию соперника