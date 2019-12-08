Пелино: горд, что мы выстояли и победили после того, как усложнили себе жизнь
Старший тренер ярославского «Локомотива» Майкл Пелино прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Северсталью».
«Поздравляю обе команды с хорошим шоу, которое они сделали на льду для болельщиков. Было приятно видеть, насколько хорошие болельщики у обеих команд. Я горжусь своей командой, что в такой тяжёлой игре, в котором мы сами себе усложнили жизнь, мы выстояли и победили», — приводит слова Майкла Пелино официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.
Встреча завершилась со счётом 3:2 Б в пользу ярославского «Локомотива». 17 декабря ярославцы проведут выездной матч с минским «Динамо». Этой победой ярославцы прервали серию череповчан из двух побед.
«Локомотив» переиграл «Северсталь» и прервал победную серию соперника
- 8 декабря 2019
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