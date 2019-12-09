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Александр Георгиев стал первой звездой дня в НХЛ

Александр Георгиев стал первой звездой дня в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Официальный сайт Национальной хокккейной лиги опубликовал имена трёх лучших хоккеистов прошедшего игрового дня. В рамках дня прошло пять матчей.

Лучшим хоккеистом дня признан российский голкипер клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев, отразивший 38 бросков и оформивший «сухарь» во встрече с «Вегас Голден Найтс» (5:0). Шат-аут стал для россиянина вторым в сезоне.

Второй звездой дня стал нападающий «Виннипег Джетс» Майк Шайфли, забросивший две шайбы в матче с «Анахайм Дакс» (3:2).

Замкнул тройку лучших хоккеистов дня форвард «Аризоны Койотс» Конор Гарланд, отметившийся голом и решающим буллитом во встрече с «Чикаго Блэкхоукс» (4:3 Б).

Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/2020

Панарин и Георгиев вынесли «Вегас»! Такой «Рейнджерс» не остановить
Звёздный российский форвард забил и отдал, а голкипер отразил 38 бросков и сыграл на ноль.
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