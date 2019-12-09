Сборная России дозаявила на Кубок Первого канала защитника Артёма Сергеева

В состав национальной сборной России на Кубок Первого канала дополнительно включён защитник «Салавата Юлаева» Артём Сергеев, информирует уфимская команда в «Твиттере».
Календарь Еврохоккейтура
Состав команды:
Вратари: Илья Сорокин (ЦСКА), Александр Самонов (СКА), Тимур Билялов («Ак Барс»).
Защитники: Никита Нестеров (ЦСКА), Вячеслав Войнов («Авангард»), Артём Зуб, Игорь Ожиганов (оба – СКА), Рушан Рафиков («Локомотив»), Андрей Педан, Никита Лямкин (все — «Ак Барс»), Андрей Миронов («Динамо» Мск), Виктор Антипин («Металлург» Мг), Артём Сергеев («Салават Юлаев»).
Нападающие: Михаил Григоренко, Кирилл Капризов, Сергей Андронов, Антон Слепышев, Павел Карнаухов, (все – ЦСКА), Андрей Кузьменко, Антон Бурдасов, Владимир Ткачёв, Евгений Кетов, Александр Барабанов, (все – СКА), Никита Сошников («Салават Юлаев»), Вадим Шипачёв («Динамо» Мск), Дамир Жафяров («Торпедо»), Кирилл Семёнов («Авангард»), Владимир Ткачёв («Ак Барс»).
- 9 декабря 2019
-
09:35
-
09:16
-
09:12
-
09:00
-
08:54
-
08:49
-
08:29
-
08:24
-
08:10
-
07:07
-
06:20
-
06:01
-
03:58
-
03:57
-
03:36
-
01:55
- 8 декабря 2019
-
23:55
-
23:09
-
23:01
-
22:34
-
22:20
-
22:04
-
21:37
-
21:37
-
21:15
-
21:03
-
20:36
-
20:29
-
20:18
-
20:16
-
20:11
-
20:05
-
20:01
-
19:50
-
19:35