Валикетт — о переводе Кравцова в ВХЛ: это как на Луне играть

Обозреватель матчей клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Стивен Валикетт прокомментировал ситуацию с нападающим челябинского «Трактора» Виталием Кравцовым. Напомним, форварда отправили играть за фарм-клуб в ВХЛ. Кравцов начинал сезон за океаном, где права на него принадлежат «рейнджерам».



«Это беспрецедентно. Я играл в КХЛ два года. ВХЛ больше похожа на хоккей на луне», — написал Валикетт в своём «твиттере».



В межсезонье Виталий заключил контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс», однако так и не дебютировал в НХЛ, так как после предсезонных матчей был отправлен в АХЛ. По условиям контракта Виталия с «Рейнджерс», клуб Национальной хоккейной лиги имеет право вызвать Виталия в Нью-Йорк в любой момент, но только в главную команду системы.

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