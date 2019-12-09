Валикетт — о переводе Кравцова в ВХЛ: это как на Луне играть
Обозреватель матчей клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Стивен Валикетт прокомментировал ситуацию с нападающим челябинского «Трактора» Виталием Кравцовым. Напомним, форварда отправили играть за фарм-клуб в ВХЛ. Кравцов начинал сезон за океаном, где права на него принадлежат «рейнджерам».
«Это беспрецедентно. Я играл в КХЛ два года. ВХЛ больше похожа на хоккей на луне», — написал Валикетт в своём «твиттере».
В межсезонье Виталий заключил контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс», однако так и не дебютировал в НХЛ, так как после предсезонных матчей был отправлен в АХЛ. По условиям контракта Виталия с «Рейнджерс», клуб Национальной хоккейной лиги имеет право вызвать Виталия в Нью-Йорк в любой момент, но только в главную команду системы.
Мечтал об НХЛ, а доигрался до «Вышки». Почему сдувается Кравцов
Нападающий «Трактора» Виталий Кравцов переведён из первой команды в «Челмет».
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