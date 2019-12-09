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Решение ВАДА не повлияет на проведение МЧМ и ЧМ-2023 в России

ЧМ-2020
ЧМ-2020
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  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Решение ВАДА не повлияет на проведение МЧМ и ЧМ-2023 в России
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

Чемпионаты мира по хоккею, как и планировалось, пройдут в России в 2023 году. Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник в Международной федерации хоккея (ИИХФ).

Ранее исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) отстранил российских спортсменов от выступления на крупных международных соревнованиях на четыре года.

В 2021 году в России должен состояться женский чемпионат мира, а спустя два года страна примет чемпионат мира и молодёжный чемпионат мира.

«Отозвать чемпионаты мира, которые пройдут в России, технически невозможно. Они пройдут в России, как и планировалось. Что касается участия России в Олимпиаде-2022, то это уже юрисдикция МОК. Решения о том, будет ли там использоваться флаг и гимн, будут обсуждаться. Сейчас все ждут деталей решения ВАДА», — сказал источник в ИИХФ.

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