Решение ВАДА не повлияет на проведение МЧМ и ЧМ-2023 в России

Чемпионаты мира по хоккею, как и планировалось, пройдут в России в 2023 году. Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник в Международной федерации хоккея (ИИХФ).



Ранее исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) отстранил российских спортсменов от выступления на крупных международных соревнованиях на четыре года.



В 2021 году в России должен состояться женский чемпионат мира, а спустя два года страна примет чемпионат мира и молодёжный чемпионат мира.



«Отозвать чемпионаты мира, которые пройдут в России, технически невозможно. Они пройдут в России, как и планировалось. Что касается участия России в Олимпиаде-2022, то это уже юрисдикция МОК. Решения о том, будет ли там использоваться флаг и гимн, будут обсуждаться. Сейчас все ждут деталей решения ВАДА», — сказал источник в ИИХФ.

Фазель: ЧМ-2023 и МЧМ-2023 пройдут в России. Поменять локацию невозможно