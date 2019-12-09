СКА одолел «Динамо» по буллитам и продлил победную серию до 11 матчей

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Динамо» принимало в Москве СКА. Встреча завершилась со счётом 3:2 Б в пользу гостей. Питерский клуб продлил победную серию до 11 матчей.



Бело-голубые открыли счёт на 7-й минуте стараниями Ивана Игумнова. Гости восстановили равновесие в середине второго игрового отрезка после того, как Дмитрий Кагарлицкий реализовал численный перевес. На 43-й минуте «армейцы» снова отличились в большинстве — точным броском отметился Наиль Якупов. Подопечные Владимира Крикунова сравняли счёт стараниями Андрея Алексеева. Судьба встречи решилась в серии буллитов, где удача оказалась нас стороне команды Алексея Кудашова.



17 декабря «Динамо» встретится в Москве с «Йокеритом», а питерский клуб проведёт домашний матч с «Северсталью».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.