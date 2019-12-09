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СКА одолел «Динамо» по буллитам и продлил победную серию до 11 матчей

СКА одолел «Динамо» по буллитам и продлил победную серию до 11 матчей
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Динамо» принимало в Москве СКА. Встреча завершилась со счётом 3:2 Б в пользу гостей. Питерский клуб продлил победную серию до 11 матчей.

Бело-голубые открыли счёт на 7-й минуте стараниями Ивана Игумнова. Гости восстановили равновесие в середине второго игрового отрезка после того, как Дмитрий Кагарлицкий реализовал численный перевес. На 43-й минуте «армейцы» снова отличились в большинстве — точным броском отметился Наиль Якупов. Подопечные Владимира Крикунова сравняли счёт стараниями Андрея Алексеева. Судьба встречи решилась в серии буллитов, где удача оказалась нас стороне команды Алексея Кудашова.

17 декабря «Динамо» встретится в Москве с «Йокеритом», а питерский клуб проведёт домашний матч с «Северсталью».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
09 декабря 2019, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 3
Б
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Игумнов (Афиногенов, Миронов) – 06:48' (5x5)   1:1 Кагарлицкий (Кузьменко) – 30:20' (5x4)   1:2 Якупов (Кагарлицкий) – 42:05' (5x4)   2:2 Алексеев (Моисеев, Огурцов) – 48:18' (5x5)   2:3 Кетов – 65:00' (ПБ)
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