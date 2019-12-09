Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Торпедо» уступило «Витязю» и продлило серию поражений до четырёх матчей

«Торпедо» уступило «Витязю» и продлило серию поражений до четырёх матчей
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Витязь» принимал в Подольске «Торпедо». Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу команды Михаила Кравеца. Нижегородский клуб продлил серию поражений до четырёх матчей.

Подмосковный клуб забросил три шайбы в ворота гостей к середине второго периода. Сначала точным броском отметился Алексей Макеев, затем отличился Миро Аалтонен, а третий гол на свой счёт записал Пекка Йормакка. Даниил Ильин отыграл один гол, отличившись в формате «5 на 4». На первых минутах третьего периода Дамир Жафяров сократил отставание до минимума, забросив шайбу в меньшинстве.

17 декабря «Витязь» встретится в Москве со «Спартаком», а «Торпедо» 18-го числа сыграет в Нижнем Новгороде с «Барысом».

КХЛ - регулярный чемпионат
09 декабря 2019, понедельник. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
3 : 2
Торпедо
Нижегородская область
1:0 Макеев (Сёмин) – 15:32' (5x5)   2:0 Аалтонен (Макеев, Сёмин) – 25:21' (5x5)   3:0 Йормакка (Няттинен, Сёмин) – 28:28' (5x5)   3:1 Ильин (Аляев, Баранцев) – 36:01' (5x4)   3:2 Жафяров (Шрёдер) – 41:09' (4x5)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019