«Торпедо» уступило «Витязю» и продлило серию поражений до четырёх матчей

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Витязь» принимал в Подольске «Торпедо». Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу команды Михаила Кравеца. Нижегородский клуб продлил серию поражений до четырёх матчей.



Подмосковный клуб забросил три шайбы в ворота гостей к середине второго периода. Сначала точным броском отметился Алексей Макеев, затем отличился Миро Аалтонен, а третий гол на свой счёт записал Пекка Йормакка. Даниил Ильин отыграл один гол, отличившись в формате «5 на 4». На первых минутах третьего периода Дамир Жафяров сократил отставание до минимума, забросив шайбу в меньшинстве.



17 декабря «Витязь» встретится в Москве со «Спартаком», а «Торпедо» 18-го числа сыграет в Нижнем Новгороде с «Барысом».