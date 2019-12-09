Гарипов — о дебюте за «Авангард»: вышел — даже испугаться не успел

Вратарь «Авангарда» Эмиль Гарипов поделился эмоциями от дебюта в составе омского клуба. Голкипер провёл две минуты в матче с «Барысом» (2:3).
«Мой дебют в составе «Авангарда»? Здорово, спокойно. Бросили мне, наверное, раза два. Я дома думал: «Каково это будет мне выходить?». Вот как получилось, вышел — даже испугаться не успел.
Что там случилось с Бобковым? Вообще было время рекламной паузы, и Игорь подъехал к скамейке, а судьи не дали паузу, и ему пришлось меняться. У меня тоже было пару раз такое. Да, пока был на льду была опасная атака «3 в 1», спасибо ребятам, что подчистили, помогли.
Самочувствие сейчас, слава богу, отличное, здоров, готов играть. Не расстроился, что с «Ак Барсом» вчера не сыграл. Ещё успею. Что случилось в третьем периоде? Не повезло, можно сказать. Контролировали вроде игру, а потом эти два удаления. Тяжело это, когда у соперника такие исполнители есть. Так сложилось, это хоккей», — передаёт слова Гарипова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 9 декабря 2019
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