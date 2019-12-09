Немировски: «Торпедо» сыграло лучше во второй половине, но было поздно

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал поражение со счётом 2:3 в матче с «Витязем».



«В первой половине игры мы делали много ошибок, в том числе в своей зоне. Соперник воспользовался шансами и забил. В конце второго и в третьем периоде «Торпедо» действовало уже лучше, однако было поздно. Почему мы не сразу начинаем играть в атакующий хоккей? Нужно разбирать каждую отдельную игру. Думаю, все команды добавляют после пропущенных голов», — цитирует Немировски официальный сайт КХЛ.

Подмосковный клуб забросил три шайбы в ворота гостей к середине второго периода. Сначала точным броском отметился Алексей Макеев, затем отличился Миро Аалтонен, а третий гол на свой счёт записал Пекка Йормакка. Даниил Ильин отыграл один гол, отличившись в формате «5 на 4». На первых минутах третьего периода Дамир Жафяров сократил отставание до минимума, забросив шайбу в меньшинстве.