«Оттава» — «Бостон»: Анисимов открыл счёт в матче

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Оттава Сенаторз» принимает «Бостон Брюинз». Идёт первый период, счёт 1:0 в пользу хозяев.

Уже на второй минуте первого периода счёт в матче открыл российский нападающий «Оттавы» Артём Анисимов. Ассистентские баллы на свой счёт записали защитники Дилан Демело и Тома Шабо.

Видео заброшенной шайбы можно посмотреть в «твиттере» «Оттавы».

Для Анисимова эта шайба стала четвёртой в этом сезоне. За 12 проведённых игр на счету нападающего 4 (4+0) очка. Показатель полезности составляет «-9».

Россиянин не выходил на лёд в период с 21 октября по 5 ноября из-за повреждения, после чего принял участие в двух встречах и 8 ноября был снова помещён в список травмированных, после чего вернулся на лёд лишь 29 ноября.

«Оттава» идёт на 14-м месте Восточной конференции, имея в своём активе 25 очков после 30 игр. «Бостон» (46) – 2-е место на Востоке.