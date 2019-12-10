Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

31 сейв Варламова помог «Айлендерс» разгромить в гостях «Тампу»

31 сейв Варламова помог «Айлендерс» разгромить в гостях «Тампу»
Хоккей / НХЛ 0

«Нью-Йорк Айлендерс» победил «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и завершилась с разгромным счётом 5:1 (0:0, 2:1, 3:0) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Одним из главных героев встречи стал голкипер «Айлендерс» Семён Варламов, который отразил 31 бросок из 32. Дубль в составе победителей оформил форвард Брок Нельсон. По два балла за результативность набрали Андерс Ли (1+1) и Джош Бейли (1+1).

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров провёл на льду 17 минут 14 секунд, нанёс четыре броска в створ ворот и не отметился результативными действиями. Михаил Сергачёв окончил матч с показателем полезности «-2». Андрей Василевский провёл матч в запасе.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 декабря 2019, вторник. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
1 : 5
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Джонстон (Пулок) – 26:44' (5x5)   0:2 Бейли (Сизикас) – 28:37' (4x5)   1:2 Стэмкос (Шаттенкирк, Чирелли) – 35:35' (5x5)   1:3 Нельсон – 47:31' (5x5)   1:4 Нельсон (Ли, Эберле) – 54:41' (5x5)   1:5 Ли (Бейли, Барзал) – 56:05' (5x4)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019