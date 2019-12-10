31 сейв Варламова помог «Айлендерс» разгромить в гостях «Тампу»

«Нью-Йорк Айлендерс» победил «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и завершилась с разгромным счётом 5:1 (0:0, 2:1, 3:0) в пользу гостей.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20
Одним из главных героев встречи стал голкипер «Айлендерс» Семён Варламов, который отразил 31 бросок из 32. Дубль в составе победителей оформил форвард Брок Нельсон. По два балла за результативность набрали Андерс Ли (1+1) и Джош Бейли (1+1).
Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров провёл на льду 17 минут 14 секунд, нанёс четыре броска в створ ворот и не отметился результативными действиями. Михаил Сергачёв окончил матч с показателем полезности «-2». Андрей Василевский провёл матч в запасе.
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