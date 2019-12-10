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Гол Ничушкина не помог «Колорадо» продлить победную серию в матче с «Калгари»

Гол Ничушкина не помог «Колорадо» продлить победную серию в матче с «Калгари»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Колорадо Эвеланш» принимал «Калгари Флэймз». Матч завершился со счётом 5:4 ОТ в пользу гостей.

Вторую шайбу «Эвеланш» в середине второго периода забросил российский нападающий Валерий Ничушкин, ассистентами выступили Мэттью Ньето и Райан Грэйвз. Эта шайба стала для 24-летнего форварда пятой в сезоне. Российский нападающий отличился во втором матче кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 декабря 2019, вторник. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
4 : 5
ОТ
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Грейвз (Донской, Комфер) – 04:32' (5x5)   1:1 Райан (Чюлингтон, Дюбе) – 29:33' (5x5)   2:1 Ничушкин (Грейвз, Ньето) – 30:04' (5x4)   2:2 Ткачук (Джордано, Линдхольм) – 36:04' (5x4)   2:3 Манджапане – 40:12' (5x5)   2:4 Фролик – 41:39' (5x5)   3:4 Маккиннон – 43:59' (5x5)   4:4 Донской – 50:45' (5x5)   4:5 Монахан – 62:09' (3x3)

Также в составе «Колорадо» по шайбе забросили Грейвз, Натан Маккиннон и Йоонас Донской. У «Калгари» в основное время матча отличились Дерек Райан, Мэттью Ткачук, Эндрю Манджапане и Михаэль Фролик. Автором победной шайбы стал Шон Монахан.

«Колорадо» не смог продлить победную серию до семи матчей. В свою очередь «Флэймз» победили в пятом матче подряд. Все победы были одержаны после ухода Билла Питерса с должности главного тренера.

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