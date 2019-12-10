Гол Ничушкина не помог «Колорадо» продлить победную серию в матче с «Калгари»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Колорадо Эвеланш» принимал «Калгари Флэймз». Матч завершился со счётом 5:4 ОТ в пользу гостей.
Вторую шайбу «Эвеланш» в середине второго периода забросил российский нападающий Валерий Ничушкин, ассистентами выступили Мэттью Ньето и Райан Грэйвз. Эта шайба стала для 24-летнего форварда пятой в сезоне. Российский нападающий отличился во втором матче кряду.
Также в составе «Колорадо» по шайбе забросили Грейвз, Натан Маккиннон и Йоонас Донской. У «Калгари» в основное время матча отличились Дерек Райан, Мэттью Ткачук, Эндрю Манджапане и Михаэль Фролик. Автором победной шайбы стал Шон Монахан.
«Колорадо» не смог продлить победную серию до семи матчей. В свою очередь «Флэймз» победили в пятом матче подряд. Все победы были одержаны после ухода Билла Питерса с должности главного тренера.
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