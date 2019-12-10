Кучеров отстаёт на 22 очка от Драйзайтля в гонке бомбардиров НХЛ

«Нью-Йорк Айлендерс» победил «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и завершилась с разгромным счётом 5:1 (0:0, 2:1, 3:0) в пользу гостей.
Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров провёл на льду 17 минут 14 секунд, нанёс четыре броска в створ ворот и в очередной раз в сезоне не отметился результативными действиями. Обладатель «Арт Росс Трофи» по итогам сезона-2018/19 в нынешнем чемпионате отстаёт от лидера гонки бомбардиров НХЛ Леона Драйзайтля уже на 22 очка.
Кучеров забросил 10 шайб и сделал 21 голевую передачу в 27 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В активе форварда «Эдмонтон Ойлерз» 19 голов и 34 результативные передачи в 32 матчах. Лучшим из россиян является нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, набравший 36 (14+22) баллов в 29 встречах.
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