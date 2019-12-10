Бобровский: ни в одном из сезонов НХЛ у меня не было лёгкой жизни

Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский оценил свою игру в нынешнем сезоне. Россиянин провёл 23 матча в регулярном чемпионате, одержав 11 побед. Он отражает 89,3% бросков и пропускает 3,24 шайбы в среднем за матч.



«Это мой десятый год, и ни в одном сезоне НХЛ у меня не было лёгкой жизни. Это не зависело от того, переходил ли я в другой клуб, работал ли на одном и том же месте. Сезон в НХЛ очень тяжёлый, и в неё всегда бывают вызовы.



Не думаю, что какой-нибудь вратарь может сказать в сентябре: «Я готов на 100 процентов к новому сезону НХЛ и проведу его великолепно». Это хорошая лига, и в ней выступает много классных игроков. Несмотря ни на что, вы столкнётесь с трудностями. И должны быть к этому готовыми», — цитирует Бобровского официальный сайт НХЛ.



В межсезонье Бобровский подписал с «пантерами» семилетний контракт на $ 70 млн.

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