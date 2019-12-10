Бобровский: ни в одном из сезонов НХЛ у меня не было лёгкой жизни

Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский оценил свою игру в нынешнем сезоне. Россиянин провёл 23 матча в регулярном чемпионате, одержав 11 побед. Он отражает 89,3% бросков и пропускает 3,24 шайбы в среднем за матч.
«Это мой десятый год, и ни в одном сезоне НХЛ у меня не было лёгкой жизни. Это не зависело от того, переходил ли я в другой клуб, работал ли на одном и том же месте. Сезон в НХЛ очень тяжёлый, и в неё всегда бывают вызовы.
Не думаю, что какой-нибудь вратарь может сказать в сентябре: «Я готов на 100 процентов к новому сезону НХЛ и проведу его великолепно». Это хорошая лига, и в ней выступает много классных игроков. Несмотря ни на что, вы столкнётесь с трудностями. И должны быть к этому готовыми», — цитирует Бобровского официальный сайт НХЛ.
В межсезонье Бобровский подписал с «пантерами» семилетний контракт на $ 70 млн.
- 10 декабря 2019
-
15:42
-
15:20
-
14:54
-
14:51
-
14:20
-
13:52
-
13:35
-
13:20
-
13:00
-
12:46
-
12:36
-
12:32
-
12:22
-
12:17
-
12:15
-
11:45
-
11:20
-
10:55
-
10:30
-
10:05
-
09:42
-
09:30
-
09:01
-
09:00
-
08:45
-
08:26
-
08:15
-
08:01
-
07:51
-
07:38
-
07:07
-
06:51
-
06:30
-
06:21
-
06:15