Два матча Кравцова в ВХЛ: один голевой пас и пять бросков по воротам

Нападающий «Трактора» Виталий Кравцов принял участие в матче регулярного чемпионата ВХЛ в составе «Челмета». Челябинский клуб уступил «Южному Уралу» со счётом 1:2. Таким образом, Кравцов провёл уже два матча после своей отправки в ВХЛ, отметившись в них одной результативной передачей. В общей сложности игрок сделал пять бросков. Среднее игровое время Кравцова составило около 15 минут за матч.



В межсезонье Виталий заключил контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс», однако так и не дебютировал в НХЛ, так как после предсезонных матчей был отправлен в АХЛ. По условиям контракта Виталия с «Рейнджерс», клуб Национальной хоккейной лиги имеет право вызвать Виталия в Нью-Йорк в любой момент, но только в главную команду системы.



Нападающий вернулся в Россию и провёл 11 матчей в КХЛ, набрав 3 (2+1) очка. В двух последних встречах за «Трактор» Кравцов сыграл всего одну смену. В нынешнем сезоне Виталия уже отправляли в фарм-клуб для набора игровой формы.

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