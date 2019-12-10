Монтгомери уволили из «Далласа» после звонка генеральному менеджеру
Стали известны некоторые подробности увольнения Джима Монтгомери с поста главного тренера «Даллас Старз». Как сообщает журналист Шон Шапиро, генеральный менеджер «звёзд» Джим Нилл получил телефонный звонок, в котором ему рассказали о некоем событии, связанном с работой тренера. После этого Нилл сразу принял решение уволить Монтгомери.
Ранее инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн сообщил, что увольнение Монтгомери не связано с возможным проявлением расизма.
50-летний Монтгомери возглавлял «Даллас» 4 мая 2018 года, став всего лишь четвёртым тренером, получившим первую работу в НХЛ сразу после работы в колледже. Теперь исполняющим обязанности главного тренера назначен член тренерского штаба Рик Баунесс, работающий в клубе с 2018 года.
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В моде жалобы и обиды на тренеров, а мужских поступков всё меньше. Привыкаем.
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