Тротц — о победе над «Тампой»: нам нужна была большая цель, и мы её достигли
Клуб НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц поделился впечатлениями от выигранного матча с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (5:1).
Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20
«Это по-настоящему хорошая командная победа. Нам нужна была большая цель, и мы её достигли. Спецбригады сработали отлично, наш вратарь был в порядке. Мы встречались с очень хорошей командой, при этом смогли продемонстрировать высокий соревновательный уровень. Когда ты приезжаешь на арену «Тампы», то всегда бросаешь себе вызов. И очень здорово, когда ты забиваешь и в большинстве, и в меньшинстве. В конце концов, у нас был инстинкт убийцы», — приводит слова Тротца официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
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