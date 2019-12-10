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Тротц — о победе над «Тампой»: нам нужна была большая цель, и мы её достигли

Тротц — о победе над «Тампой»: нам нужна была большая цель, и мы её достигли
Хоккей / НХЛ 0

Клуб НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц поделился впечатлениями от выигранного матча с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (5:1).

Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20

«Это по-настоящему хорошая командная победа. Нам нужна была большая цель, и мы её достигли. Спецбригады сработали отлично, наш вратарь был в порядке. Мы встречались с очень хорошей командой, при этом смогли продемонстрировать высокий соревновательный уровень. Когда ты приезжаешь на арену «Тампы», то всегда бросаешь себе вызов. И очень здорово, когда ты забиваешь и в большинстве, и в меньшинстве. В конце концов, у нас был инстинкт убийцы», — приводит слова Тротца официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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