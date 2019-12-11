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Евгений Малкин догнал Алексея Ковалёва по очкам за карьеру в НХЛ

Евгений Малкин догнал Алексея Ковалёва по очкам за карьеру в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча состоялась на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился результативной передачей. Россиянин набрал очки (2+3) в третьем матче подряд. Благодаря этому Малкин догнал Алексея Ковалёва по очкам за карьеру в НХЛ (1029). Малкин и завершивший карьеру Ковалёв делят четвёртое место среди российских игроков.

Национальный рекорд принадлежит капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину (1244), второе место занимает Сергей Фёдоров (1179), тройку лучших замыкает Александр Могильный (1032).

Малкин вышел на второе место в истории НХЛ среди россиян по матчам с 3+ очками
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