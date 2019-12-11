Евгений Малкин догнал Алексея Ковалёва по очкам за карьеру в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча состоялась на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился результативной передачей. Россиянин набрал очки (2+3) в третьем матче подряд. Благодаря этому Малкин догнал Алексея Ковалёва по очкам за карьеру в НХЛ (1029). Малкин и завершивший карьеру Ковалёв делят четвёртое место среди российских игроков.

Национальный рекорд принадлежит капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину (1244), второе место занимает Сергей Фёдоров (1179), тройку лучших замыкает Александр Могильный (1032).