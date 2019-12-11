Результаты матчей НХЛ 10 декабря 2019 года

10 декабря в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось 12 матчей.
Турнирная таблица и результаты всех матчей сезона НХЛ-2019/20
«Питтсбург Пингвинз» — «Монреаль Канадиенс» — 1:4. Хозяева не смогли одержать четвёртую победу кряду.
«Флорида Пантерз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 1:2. Хозяева не смогли одержать третью победу кряду.
«Баффало Сэйбрз» — «Сент-Луис Блюз» — 5:2. Действующий обладатель Кубка Стэнли проиграл в третьем матче кряду.
«Виннипег Джетс» — «Детройт Ред Уингз» — 5:1. Серия поражений гостей достигла 12 матчей.
«Нэшвилл Предаторз» — «Сан-Хосе Шаркс» — 5:1. Серия поражений гостей достигла пяти матчей.
«Миннесота Уайлд» — «Анахайм Дакс» — 2:3 Б.
«Даллас Старз» — «Нью-Джерси Дэвилз» — 2:0. Серия поражений гостей достигла шести матчей.
«Эдмонтон Ойлерз» — «Каролина Харрикейнз» — 3:6.
«Аризона Койотс» — «Калгари Флэймз» — 2:5.
«Вегас Голден Найтс» — «Чикаго Блэкхоукс» — 5:1.
«Ванкувер Кэнакс» — «Торонто Мэйпл Лифс» — 1:4.
«Лос-Анджелес Кингз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 3:1. Хозяева прервали четырёхматчевую серию поражений.
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