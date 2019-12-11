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Результаты матчей НХЛ 10 декабря 2019 года

Результаты матчей НХЛ 10 декабря 2019 года
Хоккей / НХЛ 0

10 декабря в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось 12 матчей.

Турнирная таблица и результаты всех матчей сезона НХЛ-2019/20

«Питтсбург Пингвинз» — «Монреаль Канадиенс» — 1:4. Хозяева не смогли одержать четвёртую победу кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 декабря 2019, среда. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
1 : 4
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Гюнцель (Раст, Малкин) – 02:59' (5x5)   1:1 Татар (Галлахер, Дано) – 32:24' (5x4)   1:2 Армиа (Питри) – 36:17' (5x5)   1:3 Уэбер (Лехконен, Армиа) – 39:45' (5x5)   1:4 Галлахер (Татар, Уэбер) – 58:21' (en)

«Флорида Пантерз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 1:2. Хозяева не смогли одержать третью победу кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 декабря 2019, среда. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
1 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Стэмкос (Киллорн) – 06:42' (5x5)   0:2 Киллорн (Чирелли, Чернак) – 24:51' (5x5)   1:2 Дадонов (Юбердо, Хоффман) – 58:00' (6x5)

«Баффало Сэйбрз» — «Сент-Луис Блюз» — 5:2. Действующий обладатель Кубка Стэнли проиграл в третьем матче кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 декабря 2019, среда. 03:30 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
5 : 2
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Райнхарт (Олофссон, Монтур) – 00:18' (5x5)   1:1 Брауэр (Барбашев, Томас) – 03:37' (5x5)   2:1 Ларссон (Богосян, Веси) – 39:51' (5x5)   2:2 Пьетранджело (Перрон, Бозак) – 43:52' (5x5)   3:2 Айкел (Райнхарт, Олофссон) – 45:46' (5x5)   4:2 Гиргенсонс (Ларссон, Йокихарью) – 59:09' (en)   5:2 Айкел (Гиргенсонс) – 59:58' (en)

«Виннипег Джетс» — «Детройт Ред Уингз» — 5:1. Серия поражений гостей достигла 12 матчей.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 декабря 2019, среда. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
5 : 1
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Лаури (Копп) – 12:17' (4x5)   1:1 Эн (Задина) – 27:39' (5x5)   2:1 Уилер (Элерс, Перро) – 36:43' (5x5)   3:1 Копп (Моррисси, Пулман) – 38:32' (5x5)   4:1 Лайне (Коннор, Сбиза) – 38:43' (5x5)   5:1 Шайфли (Пионк, Уилер) – 45:04' (5x4)

«Нэшвилл Предаторз» — «Сан-Хосе Шаркс» — 5:1. Серия поражений гостей достигла пяти матчей.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 декабря 2019, среда. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
3 : 1
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Бонино (Гранлунд, Смит) – 44:24' (5x5)   2:0 Джохансен (Форсберг, Йернкрок) – 52:59' (5x4)   2:1 Майер (Гертл, Лабанк) – 58:02' (6x5)   3:1 Йернкрок (Форсберг, Йози) – 59:18' (en)

«Миннесота Уайлд» — «Анахайм Дакс» — 2:3 Б.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 декабря 2019, среда. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
2 : 3
Б
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Ракелль (Сильверберг, Кэррик) – 03:04' (5x5)   0:2 Фаулер (Каше, Гецлаф) – 10:23' (5x4)   1:2 Хартман (Раск, Фолиньо) – 27:59' (5x5)   2:2 Донато (Паризе, Фиала) – 42:03' (5x5)   2:3 Ракелль – 65:00' (ПБ)

«Даллас Старз» — «Нью-Джерси Дэвилз» — 2:0. Серия поражений гостей достигла шести матчей.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 декабря 2019, среда. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
2 : 0
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Факса (Кольяно, Комо) – 01:42' (5x5)   2:0 Павелски (Хинц, А. Радулов) – 11:50' (5x5)

«Эдмонтон Ойлерз» — «Каролина Харрикейнз» — 3:6.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 декабря 2019, среда. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 6
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Ахо (Хэмилтон, Терявяйнен) – 04:15' (5x5)   0:2 Нидеррайтер (Гардинер, Валльмарк) – 17:58' (5x4)   0:3 Дзингел (Нидеррайтер) – 19:56' (5x4)   1:3 Кассиан (Джонс, Макдэвид) – 27:45' (5x5)   2:3 Ньюджент-Хопкинс (Драйзайтль, Макдэвид) – 42:51' (5x4)   3:3 Кассиан (Макдэвид, Нюгорд) – 45:40' (5x5)   3:4 Мартинук (Свечников, Фёгеле) – 49:27' (5x5)   3:5 Ахо (Свечников, Терявяйнен) – 52:16' (5x4)   3:6 Хэмилтон (Стаал) – 55:19' (5x5)

«Аризона Койотс» — «Калгари Флэймз» — 2:5.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 декабря 2019, среда. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
2 : 5
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Фролик (Риналдо) – 02:11' (5x5)   0:2 Годро (Райан) – 04:03' (5x5)   0:3 Риналдо (Фролик) – 25:28' (5x5)   0:4 Монахан (Баклунд, Хэмоник) – 34:37' (5x5)   1:4 Чикран – 39:49' (5x5)   1:5 Лучич (Андерссон, Ханифин) – 54:32' (5x4)   2:5 Кессел (Степан, Келлер) – 59:28' (5x4)

«Вегас Голден Найтс» — «Чикаго Блэкхоукс» — 5:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 декабря 2019, среда. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
5 : 1
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Смит (Шмидт, Хаг) – 27:27' (5x4)   2:0 Энгелланд (Так) – 31:24' (5x5)   3:0 Карлссон (Смит) – 39:16' (4x5)   4:0 Пасиоретти (Стоун) – 43:17' (5x5)   5:0 Ривз (Штястны, Каррье) – 52:59' (5x5)   5:1 Кубалик (Нюландер, Боквист) – 59:33' (5x4)

«Ванкувер Кэнакс» — «Торонто Мэйпл Лифс» — 1:4.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 декабря 2019, среда. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
1 : 4
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Мэттьюс (Таварес, Холл) – 21:45' (5x5)   0:2 Таварес (Сеси, Марнер) – 39:40' (5x5)   1:2 Ливо (Хорват, Пирсон) – 51:14' (5x5)   1:3 Таварес (Холл, Марнер) – 54:58' (5x5)   1:4 Хайман – 58:16' (en)

«Лос-Анджелес Кингз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 3:1. Хозяева прервали четырёхматчевую серию поражений.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 декабря 2019, среда. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
3 : 1
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Браун (Тоффоли, Рой) – 19:49' (5x5)   2:0 Тоффоли (Рой, Амадио) – 33:22' (5x5)   2:1 Панарин (Крайдер, Какко) – 59:29' (6x4)   3:1 Кемпе (Лизотт) – 59:45' (en)
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