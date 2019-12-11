Третьяк будет голосовать в Госдуме за возвращение пива на хоккейные стадионы

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поддержал возобновление продажи пива на хоккейных стадионах.

«Я положительно отношусь к тому, чтобы вернуть алкогольное пиво на хоккейные стадионы. Этот напиток связан со многими спортивными мероприятиями. Пивные компании за границей привязаны к хоккейным и футбольным клубам.

А культура пития зависит от каждого человека. Мы не пропагандируем крепкие напитки. Как президент ФХР я считаю, что этот договор пойдёт на пользу. В Думе я буду голосовать за возврат алкогольного пива на трибуны», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

5 декабря комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи рекомендовал законопроект о возобоновлении продажи пива на стадионах.