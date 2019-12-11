Третьяк — о ЧМ-2023: пока решение такое, что никто у России ничего не отнимал

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал возможное лишение России права проведения чемпионата мира и молодёжного чемпионата мира в 2023 году.

«Как будем играть на Олимпиаде-2022, учитывая вердикт ВАДА? Ещё ничего точно не решено, будет спортивный суд, после него будет понятно. Мы готовимся, наш олимпийский комитет действует, его никто не убирал из олимпийского движения.

Посмотрим, какие будут решения, мы будем бороться за всех спортсменов. Мы будем сотрудничать, у нас хорошие отношения с ИИХФ. Трудно сказать, насколько велика вероятность, что мы на Олимпиаде выступим под своим флагом. Нам пока никаких указаний не поступало.

По домашним чемпионатам мира будет решать ИИХФ, пока решение такое, что никто у нас ничего не отнимал. Всё пока остаётся в силе», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.