Кенневилль: Бобровский снова был бесподобен. Он держал нас в игре

Главный тренер «Флориды» Джоэль Кенневилль прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:2), похвалив российского голкипера Сергея Бобровского.



«Боб держал нас в игре. При счёте 0:2 всегда есть надежда. Очень хорошая игра в его исполнении. Он снова был бесподобен. Жаль, что мы ему не помогли», — цитирует Кенневилля пресс-служба НХЛ.

Российский нападающий «Флориды» Евгений Дадонов забил гол. Голкипер Бобровский совершил 46 сейвов. Форвард «Тампы» Никита Кучеров провёл на площадке 17 минут и 11 секунд и не отметился результативными действиями. Защитник Михаил Сергачёв получил 21 минуту и 12 секунд игрового времени и завершил встречу с показателем полезности «-1». Голкипер Андрей Василевский совершил 27 сейвов.