Шипачёв: в «Динамо» меня всё устраивает, играю много, вызвали в сборную

Ассистент капитана сборной России Вадим Шипачёв поделился впечатлениями от вызова в сборную России на Кубок Первого канала.

«Буду выступать в роли Линдена Вея в тройке с Капризовым и Григоренко? Ребята — мастера. Сейчас поговорили, но посмотрим, как получится в игре. Приятно вернуться в сборную. Настроение классное, потренировались с ребятами, пообщались. Ждём завтрашней игры.

Шанс ли это проявить себя с прицелом на чемпионат мира? Будем стараться, а там посмотрим, что и кто запоминается. Будем стараться выиграть этот турнир, задача одна. А там посмотрим.

Что касается клубных дел, то меня всё устраивает. В «Динамо» я много играю, сейчас вызвали в сборную. Нужно доказывать, что я могу здесь играть», — передаёт слова Шипачёва корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.