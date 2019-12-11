Шипачёв: в «Динамо» меня всё устраивает, играю много, вызвали в сборную

Ассистент капитана сборной России Вадим Шипачёв поделился впечатлениями от вызова в сборную России на Кубок Первого канала.
«Буду выступать в роли Линдена Вея в тройке с Капризовым и Григоренко? Ребята — мастера. Сейчас поговорили, но посмотрим, как получится в игре. Приятно вернуться в сборную. Настроение классное, потренировались с ребятами, пообщались. Ждём завтрашней игры.
Шанс ли это проявить себя с прицелом на чемпионат мира? Будем стараться, а там посмотрим, что и кто запоминается. Будем стараться выиграть этот турнир, задача одна. А там посмотрим.
Что касается клубных дел, то меня всё устраивает. В «Динамо» я много играю, сейчас вызвали в сборную. Нужно доказывать, что я могу здесь играть», — передаёт слова Шипачёва корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 11 декабря 2019
-
14:13
-
14:00
-
13:35
-
13:25
-
13:19
-
13:14
-
12:50
-
12:31
-
12:22
-
12:15
-
12:00
-
11:40
-
11:36
-
11:24
-
11:11
-
11:08
-
11:05
-
11:02
-
10:53
-
10:50
-
10:28
-
10:12
-
10:01
-
09:35
-
09:11
-
09:02
-
08:50
-
08:28
-
08:06
-
07:50
-
07:49
-
07:19
-
07:04
-
06:58
-
06:55