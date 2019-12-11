Билялов — об НХЛ: смотреть-то смотрю, но позовут или нет, не знаю

Голкипер «Ак Барса» и сборной России Тимур Билялов поделился ожиданиями от Кубка Первого канала.

«Ощущения самые прекрасные от вызова в сборную. Мне пока не говорили, в каком матче буду играть. Я впервые в сборной, непринципиально, с кем играть.

Двое наших игроков из «Ак Барса» не приехали, но есть ещё игроки из моего клуба. Общаюсь я не только с ними, вся команда дружная. Сорокин — опытный вратарь, постараюсь почерпнуть что-нибудь из работы с ним. Моё дело — работать и ждать своего шанса. С Сорокиным и Самоновым я уже знаком, играли раньше.

Вызова я не ждал, просто старался помогать своему клубу. Думаю, в Латвии за меня тоже будут болеть, болельщики оттуда пишут. В чём-то был удивлён вызову, потому что опыта у меня нет. КХЛ — это КХЛ, а здесь совсем другой уровень.

Мой вызов доказывает, что не только из СКА и ЦСКА можно попасть в сборную? Вы сами видите… Тем более из Омска тоже приглашали Игоря Бобкова, ещё, может, кого-то подключат. Надеюсь, сейчас будут просматривать как можно больше вратарей.

Мифтахов с нами ездил за первую команду, ему удачи на молодёжном чемпионате мира. Надеюсь, они выиграют золото и его задрафтуют в НХЛ. Смотрю ли я на НХЛ? Смотреть-то смотрю, но позовут или нет, не знаю», — передаёт слова Билялова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.