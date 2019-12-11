Генменеджер «Рейнджерс»: Шестёркин должен понимать, что ему придётся ждать шанса

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Джефф Гортон ответил на вопрос о перспективах российского голкипера Игоря Шестёркина, который в этом сезоне защищает ворота фарм-клуба «синерубашечников» «Хартфорд Вулф Пэк». Ранее Шестёркин в одном из интервью отмечал, что ему не хочется играть в АХЛ на протяжении двух сезонов контракта.

«Как мы говорим всем нашим игрокам: «Играйте хорошо, и тогда нам придётся принимать решения по ситуации». Игорь играл очень хорошо, но он всё ещё очень молод с точки зрения североамериканской профессиональной карьеры.

У него есть все предпосылки. Он хорош, его любят партнёры, и он сделал всё, о чём мы его просили. Я ожидаю, что он будет продолжать работать и понимать: ему придётся ждать своей возможности», — цитирует Гортона Newsday.